صحيفة الشرق الأوسط: الجهود التي يبذلها “نورلاند” مع حكومة الدبيبة أثمرت عن تسليم “أبوعجيلة”

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية أن ، الجهود التي يبذلها نورلاند مع حكومة وخارجية الدبيبة أثمرت بتسليم بوعجيلة.

كما أضافت الصحيفة في تقرير لها أن تصريحات بلينكن عقب وصول بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة تكشف مدى تدخل السفارات الأجنبية في الشأن الداخلي الليبي.

وتابعت ، كل السفراء الأجانب في ليبيا يعملون لصالح أجندات دولهم، بعيداً عن الأعراف المتبعة للدبلوماسية.

وأكد تقرير الصحيفة أن ، الجميع يريد استغلال حالة الضعف والتشظي التي تعيشها ليبيا باللعب على وتر الانقسام السياسي لترتيب أوضاع معلقة من عقود.

كما ذكرت أن فرنسا تكرس جهودها في جنوب ليبيا بداعي مكافحة الإرهاب. وأن القوات الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” لا تتوقف عن اختراق سماء ليبيا بالرصد والمراقبة..

وأضافت أن السفير الفرنسي الجديد لدى ليبيا يبذل نشاطًا ملحوظًا في كل الاتجاهات.

مشيرة إلى أن ، هناك علامات استفهام عديدة بشأن مقابلة السفير الفرنسي لوفد من أعيان ومشايخ يمثلون قبائل من غرب وشمال وجنوب ليبيا.

وذكرت أيضا أن ، السفراء الأجانب في ليبيا يخططون لمكاسب نفطية، والاستحواذ على ما تبقى من أرصدة الأموال الليبية في الخارج، بزعم تعويض ضحاياهم.