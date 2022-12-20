الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 15 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثر السحب على بعض المناطق، خصوصا الشمالية، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 15 و22 درجة في معظم المناطق.

وفي (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل في مصراتة وسرت وما جاورها، تصحبها أحيانا خلايا رعدية.

ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية، والرياح شمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 15 و20 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، خصوصاً على الخليج.

وتتراوح الرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 15 و21 درجة مئوية، ولا تتجاوز 13 درجة مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

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وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفارة.

وتكون الرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية.

وأخيراً، في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.