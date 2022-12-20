بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تبقى السحب تتكاثر يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون الفرصة أفضل على (مصراتة- سرت وما جاورها) تصحبها أحياناً خلايا رعدية، ومن المتوقع ظهور ضباب خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الغربية.

الرياح: شمالية شرقية تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 20)مْ، وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لأخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة خاصة على الخليج.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية غربية معتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (15- 21)مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر, وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الجفرة.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (19- 22)مْ وتسجل تراجع طفيف يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-22)مْ.

مدينة طرابلس

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