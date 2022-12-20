العمروني: أتوقع وجود “فيروس جديد” بسبب زيادة حالات الإصابات التنفسية بين الأطفال

قال مدير مستشفى الأطفال بنغازي المكلف “صلاح العمروني” أنه ما زالت أعداد الإصابات بالفيروس المخلوي التنفسي في تزايد رغم التحسن الملحوظ في عدد حالات الشفاء.”

وأضاف العمروني في تصريحات صحفية أنه منذ نهاية نوفمبر الماضي إلى اليوم الوضع الوبائي ازداد الضعف أي بنسبة 100%.

كما أكد على أن ، السعة السريرية للمستشفى لا تتسع لعدد المرضى المترددين عليه حاليًا.

مضيفا ، اضطررنا إلى وضع بعض الحالات في الممرات لعدم وجود أسرة لهم.

لافتا إلى أن ، أكثر الفئات السنية تضرراً بهذا الفيروس هم أطفال تتراوح أعمارهم بين شهرين وثلاثة أشهر.

متابعا، يتسنى له تقديم كافة الخدمات للمرضى وفي انتظار استجابتها. كما أشار إلى أن إمكانيات المستشفى محدودة ومع انتشار هذا الفيروس أصبحت شبه معدومة.

كما توقع العمروني ، وجود فيروس جديد بسبب الزيادة في حالات الإصابات التنفسية بين الأطفال.