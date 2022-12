مرغم: الشعب الليبي وقع ضحية عملية تدليس وغش وتزوير وخيانة بتوقيع ورقة الصخيرات

ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق منذ عام 2012 وعضو جماعة الإخوان المسلمين محمد مرغم أن الشعب الليبي وقع ضحية عملية تدليس وغش وتزوير وخيانة بتوقيع ورقة الصخيرات.

مرغم وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “للذين ما زالوا يرون شرعية برلمان طبرق بحجة أنه يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي بعد إبطاله بحكم الدائرة الدستورية، ما هي أطراف هذا الاتفاق؟”.

وأضاف: “هذا الاتفاق المزعوم لم يكن المؤتمر الوطني العام طرفًا فيه، فلم يوقعه أحد من أعضاء وفد المؤتمر للحوار، ومن وقعه ممن يحملون صفة عضو المؤتمر لم يكونوا مخولين بالتوقيع عن المؤتمر”.

مرغم ختم: “بالعربي الاتفاق غير موجود، والشعب الليبي وقع ضحية عملية تدليس وغش وتزوير وخيانة بتوقيع ورقة الصخيرات وأريقت بها دماء وبذرت بها أموال وأضيعت بها أوقات ثمينة في تعميق الأزمة ومفاقمتها”.

