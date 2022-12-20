وزارة الخارجية الليبية تستنكر تسليم “بوعجيلة” عبر تويتر وتنفي عبر فيسبوك

استنكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبرت الوزارة في بيان لها عبر حسابها الرسمي على منصة التدوينات “تويتر”، أن عملية التسليم تنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان​​ والقوانين والتشريعات الليبية.

وأكد البيان على ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن.

وجاء في منشور آخر: “تابعت وزارة الخارجية الليبية كلمة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة الموجهة للشعب الليبي والذي صرح فيها تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته في قضية “لوكربي” التي تم تسويتها وغلقها بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008″.

وعبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة وجود خلل في حسابها الرسمي على تويتر مؤكدة أن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية الليبية.

وأوضحت أن مكتب التوثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص. وهو ما أكدته منصة “حكومتنا” المنبر الإعلامي لحكومة الوحدة.