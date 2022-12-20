الأرصاد: أجواء باردة على أغلب المناطق ودرجات الحرارة القصوى 21 ْ

توقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة تكاثر للسحب يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال ومناطق الجفرة حيت تكون الفرصة أفضل على (مصراتة – سرت وماجاورها) قد تصحبها خلايا رعدية.

وتنبأ المركز في بيانه حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم الثلاثاء، وخلال اليومين القادمين استمرار الأجواء باردة نسبياً على أغلب المناطق حيت تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 15 – 21 )مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

وحذر المركز من ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي والمناطق الجبلية.