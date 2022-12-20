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خارجية حكومة الوحدة تقول إن حسابها على تويتر به خلل تقني بعد نشره لتغريدات تدين اختطاف وتسليم بوعجيلة للولايات المتحدة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، إن خللًا حدث في حسابها الرسمي على منصة تويتر، مشيرة إلى أن كل ما ينشر به لا يمثل رأيها.

يأتي ذلك بينما نشر حساب الخارجية “الموثق” تغريدات تستنكر وتدين بشدة اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الخارجية، في تنويه على حسابها على “فيسبوك” إن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

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اخبار ليبيا 24

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