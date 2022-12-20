خارجية حكومة الوحدة تقول إن حسابها على تويتر به خلل تقني بعد نشره لتغريدات تدين اختطاف وتسليم بوعجيلة للولايات المتحدة

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قالت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، إن خللًا حدث في حسابها الرسمي على منصة تويتر، مشيرة إلى أن كل ما ينشر به لا يمثل رأيها.

يأتي ذلك بينما نشر حساب الخارجية “الموثق” تغريدات تستنكر وتدين بشدة اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

تابعت وزارة الخارجية الليبية كلمة رئيس الوزراء السيد عبدالحميد الدبيبة الموجهة للشعب الليبي والذي صرح فيها تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية لمحاكمته في قضية “لوكربي” التي تم تسويتها وغلقها بين ليبيا والولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008. — ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا 🇱🇾 (@MFA_Libya) December 20, 2022

وقالت الخارجية، في تنويه على حسابها على “فيسبوك” إن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.