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الارصاد: اجــواء باردة وأمطار متفرقة ورعدية على هذه المناطــق

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 20/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن السحب تبقى تتكاثر ويتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال ومناطق الجفرة حيت تكون الفرصة أفضل على (مصراتة – سرت وماجاورها) قد تصحبها خلايا رعدية وتستمر الأجواء باردة نسبياً على أغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة القصوى مابين ( 15 – 21 )مْ ولا تتجاوز (13)مْ على مناطق الجبل الأخضر.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي والمناطق الجبلية.
والله اعلــــــــــــــــــم.

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