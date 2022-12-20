خارجية المنقوش: لم نستنكر تسليم «بوعجيلة» وحسابنا بتويتر تم اختراقه

سارعت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، بنشر تنويهًا بحدوث خلل في حسابها الرسمي على منصة تويتر، مؤكدة أن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأي الخارجية الليبية.

وأوضحت خارجية الدبيبة، أن “مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص”.

وكان حساب خارجية الدبيبة على تويتر، قد نشر تغريدة تستنكر وتدين بشدة خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرة أن ذلك ينافي القانون الدولي لحقوق الإنسان​​ والقوانين والتشريعات الليبية.

وأكدت التغريدة على ضرورة مباشرة الجهات القانونية التحقيق في الحادثة والإعلان عن النتائج بأسرع ما يمكن.