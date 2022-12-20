ليبيا تشارك في اجتماع المائدة المستديرة الدولي الرابع بحضور برلمانات 48 دولة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

شاركت رئاسة ديوان مجلس النواب في اجتماع المائدة المستديرة الدولي الرابع الذي عُقد عبر الإتصال المرئي تحت عنوان “المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات ودعم سياسة التوجه نحو البرلمانات الرقمية”.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن الاجتماع عقد بمشاركة الأُمناء العامون لبرلمانات 48 دولة، حيث مثل ليبيا رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل ونائب رئيس الديوان رسمي بالروين .

وأكد نائب رئيس الديوان خلال مشاركته بأن الاتجاه نحو الرقمنة في عمل البرلمانات أو ما يعرف بالبرلمانات الذكية يأتي للرفع من كفاءة الأداء بما يحفظ الحقوق ويحقق المزيد من الرفاه للشعوب الممثلة في هذه الكيانات، مضيفاً بأنه من الضروري أن تستخدم الرقمنة كوسيلة من وسائل معايرة مدى القرب أو البعد من تحقيق المبادئ المشتركة التي تم وضعها، مع الأخذ في الاعتبار التكاتف والتعاون المادي والتقني وتبادل الخبرات بين أعضاء البرلمان الدولي، خاصة فيما نشهده من تغيرات على المستوى الجيوسياسي في التوجه نحو الديمقراطية وترسيخ مبادئها في دول كانت تحكم بما يعرف بالنظام الشمولي.

كما أكد المصري على ضرورة الأخذ في الاعتبار درجات التفاوت بين الدول الأعضاء في الواقع الاجتماعي والمادي والثقافي.

ويهدف الاجتماع إلى مواكبة التطورات في عالم متسارع التغيير والوقوف على كيفية ومدى الاستعداد والاستشراف المستقبلي للوصول إلى أعلى وأكفأ مستويات الأداء .

يشار إلى أن مؤتمر المائدة المستديرة لدعم البرلمانات والتحول المستقبلي نحو الرقمنة عُقد على ضوء التجهيز للذكرى السنوية العاشرة للمبادي المشتركة والتي ستقام في عام 2024.م