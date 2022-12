المنصوري: الهدف من فتح لوكربي هو إلزام ليبيا بتعويضات جديدة

ليبيا – علق عضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري على قضية لوكربي، قائلًا: “سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات، وهذا هو سبب إعادة فتح القضية الذي يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008، وبما أنه فتحت القضية في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصراعيها في الجانب التعويضي، خاصةً أنه هناك ثلاث من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقامو برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات”.

المنصوري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أوضح أن الإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية باعتبارها هي المختصة بتفسير الاتفاقيات الدولية.

