البكوش: المجلس الرئاسي لا يستحق إضاعة دقيقتين عليه لأنه حفنة من المهرجين

علق صلاح البكوش المستشار القيادي بحزب الاتحاد من أجل الوطن الذي يقوده السويحلي على التلميح الدولي بتجاوز مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أنه يجب عدم التفاؤل أكثر من اللازم بشأن تجاوزهما بالفعل.

البكوش قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني: إنه على الأقل أصبح هناك شبه إجماع أن المجلسين لن يستطيعا تقديم الحلول وشبه توافق دولي ومحلي على أن الانتخابات التشريعية هي الطريق المفتوح للتحرك لمرحلة جديدة للأزمة الليبية التي قد تسمح وتعطي فرصة جديدة لليبيين ليعالجوا هذا الواقع المرير.

ورأى أن الباب ما زال مفتوحًا ويجب التحقق ما الذي سيحدث الآن؛ لأن المبعوث الأممي قال إنه سيبحث عن آليات أخرى، وأنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام عرقلة مجلسي النواب والدولة، وبأنه ليس الحل الوحيد، معتقدًا أن الباقي عبارة عن تكهنات.

وأضاف: “الإشكالية أن القاعدة الدستورية هناك لغط كبير حولها، وكان مفترضًا أن تكون عبارة عن تعديل دستوري لغرض إجراء الانتخابات وبقدرة قادر أصبح النقاش حول مسودة الدستور، القضية الآن مع باتيلي عندما يقول إن على مجلسي النواب والدولة أن ينتجا قاعدة دستورية، قانون انتخابات، السؤال أي نوع من القواعد الدستورية وقوانين الانتخابات؟ لأن الآن هناك توافق بين مجلسي النواب والدولة على مواد سموها قاعدة دستورية تتحدث في المادة 178 أن الانتخابات الرئاسية الجولة الأولى ستحدث بعد 240 يومًا بعد إقرار القاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات و لجولة الثانية نقوم بانتخابات برلمانية وستحدث بعد 240 يومًا بعد إقرار القاعدة الدستورية، وقانون الانتخابات وإن لم يحدث لن يكون هناك انتخابات لا برلمانية ولا رئاسية” .

وبيّن أن مبادرة الـ 120 بدأت ببيان صحفي ومن ثم مؤتمر صحفي وتبعها قيام أعضاء من الموقعين على المبادرة بمبادرات شخصية واجتمعوا مع صانعي القرار الذين لهم علاقة بالوضع ومجموعة ذهبت واجتمعت مع النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وأخرى مع السفير الجزائري وأخرى ذهبت للبعثة من أجل المطالبة بمقابلة عبد الله باثيلي، وهناك تواصل مع السفارات القطرية والتركية بالخصوص وهذا جزء من التحرك.

كما أوضح أن الجزء الآخر عبارة عن تحركات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهناك مقترح لتقديم ورقات عمل لدعم النقاط الرئيسية في المبادرة وهناك عمل على ندوات في هذا الخصوص، مؤكدًا أن المبادرة تنادي بكسر احتكار مجلسي النواب والدولة والذهاب لانتخابات تشريعية، وهذا الملخص، وتقترح أربع نقاط للوصول لهذه الحالة ومنها تخطي العراقيل التي تفرضها قصة قاعدة دستورية جديدة.

وتابع: “القضية مع المجلس الرئاسي، أنا شخصيًا لا أعتقد أن المجلس الرئاسي يستحق إضاعة دقيقتين عليه؛ لأنه حفنة من المهرجين الذين يكلفون الخزينة الليبية أكثر بكثير مما يقدمونه”.

وبشأن احتمالية تكرار سيناريو ملتقى حوار وطني وإنتاج مجلس رئاسي وحكومة، اعتبر أن الظروف تغيرت ومجلسي النواب والدولة لا يمكن أن يوافقا على ملتقى الحوار السياسي وعودته ومعهم المصريين، والناحية الأخرى أن باتيلي ليس ويليامز التي فشلت عندما لم تكن هي المبعوثة الخاصة وأصبحت مستشارة لا يمكنها تقديم حتى إحاطة أمام مجلس الأمن، لذلك استهان بها المشري وعقيلة صالح، خاصة بعد أن بعث فيهم الحياة يان كوبيتش الذي تخلى عن خطة خارطة الطريق وسمح لهما بالذهاب وتضييع الوقت. بحسب قوله.

البكوش ختم بالقول: “الإشكاليات التي أشرت لها سابقًا أنه في أي مشروع يجب أن تعرف ما هو النجاح، نريد أن نعرف ما تعريف باثيلي لنجاح مجلسي النواب والدولة في صياغة قاعدة دستورية وقوانين انتخابات، وواحدة من التكتيكات التي يفعلونها الآن هو سحب الأكسجين من الانتخابات عبر سياسة: كل مرة أرمي لك عظمة. المحكمة الدستورية وفضحت القصة، والآن مسألة المريمي، وبعد فترة يخرج أمر آخر، وهنا يبقى التركيز على هذه القضايا والإشكالية أن يقفز الليبيون عن هذه الأمور”.