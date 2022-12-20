البشتي: نعيش منذ 2011 وحتى الآن تحت التأثيرات الكارثية لحقبة القذافي المدمرة

زعم المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أننا نعيش منذ 2011 وحتى الآن تحت التأثيرات الكارثية لحقبة القذافي المدمرة، على حد قوله.

وقال البشتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “منذ 2011 وحتى الآن ونحن نعيش تحت التأثيرات الكارثية لحقبة القذافي المدمرة سياسيا واقتصاديا وإنسانيا ونفسيا”، بحسب وصفه.

وأضاف “لازلنا في صراع مرتبك ومتعثر للأسف الشديد مع هذه الآثار، أنا هنا لا أبرأ الفاسدين الذين صنعهم القذافي والذين عاشوا وتأثروا بحقبته ويسيرون على دربه حتى الآن باعتبارهم ضحايا”، وفقا لتعبيره.