وفد برلماني يشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

شارك وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي في بعثة مراقبة الانتخابات التشريعية التونسية 2022.م.

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن وفد مجلس النواب راقب الانتخابات بولاية تونس عن طريق اختيار عدد من مراكز الاقتراع بشكل عشوائي حيث شملت مركز اقتراع الدائرة الانتخابية الحرائرية بالهيئة الفرعية تونس ومركز اقتراع بالدائرة الانتخابية التحرير وكذلك مركز اقتراع بالدائرة الانتخابية قرطاج – المرسى ومن ثم مراقبة عملية الفرز في هذه المراكز.

واختتم وفد مجلس النواب مهمته التي استمرت من 16 إلى 18 من ديسمبر الجاري بإعداد تقرير مفصل عن الإيجابيات والسلبيات والمعوقات التي شهدتها العملية الانتخابية بالانتخابات التشريعية التونسية 2022.م

واجتمع الوفد مع رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق ابوعسكر في قصر المؤتمرات بالعاصمة تونس.

وضم وفد مجلس النواب صباح جمعة الحاج، علي محمد ابوزريبة، طارق ابوبكر ابوهيسة، عبدالسلام محمد عبدالسلام.