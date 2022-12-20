خارجية الوحدة تعلن عن خلل بحسابها في تويتر بعد نشره لإدانة بشأن تسليم بوعجيلة لأمريكا

العنوان

أعلنت، وزارة الخارجية بحكومة الوحدة، اليوم الثلاثاء، حدوث خلل في حسابها الرسمي على موقع تويتر، مضيفة أن كل ما يُنشر به لا يُمثل رأيها.

ويأتي هذا الإعلان بينما نشر حساب الخارجية “الموثق” على تويتر بيان استنكار وإدانة شديدة لاختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تتهمه الأخير بصناعة القنبلة التي فجرت طائرة البان أمريكان فوق قرية لوكربي الأسكتلندية سنة 1988.

وقالت الخارجية، في تنويه على حسابها على “فيسبوك”، إن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

واعترفت حكومة الوحدة تسليمها للمواطن الليبي بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، ولاقى هذا الإجراء اعتراضات واستنكار شديد رسمي وشعبي.