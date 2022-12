ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “فورويا” الغامبية الناطقة بالإنجليزية لواقع حال العشرات من المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين بالعاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن مدير الهجرة بوزارة خارجية غامبيا “موسى كامارا” قوله: “تم اعتراض هؤلاء في البحر الأبيض المتوسط وزرت قبل عدة أسابيع أكثر من 218 مهاجرًا غير شرعي غامبي في مركز احتجاز في العاصمة طرابلس في ظل ظروف مدمرة”.

وقال “كامارا”: “من بين هؤلاء 14 قاصرًا و160 من كبار السن حصلوا بالفعل على تأشيرات خروج للعودة الطوعية إلى ديارهم”.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post غامبيا: نتابع واقع حال العشرات من رعايانا المحتجزين في العاصمة طرابلس first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية