ليبيا.. الإعدام لـ 17 متهماً بالانضمام لتنظيم داعش وارتكاب جرائم في صبراتة

أكد مكتب النائب العام صدور حكم من محكمة الجنايات الإثنين بإعدام 17 من المتهمين بالانضمام إلى تنظيم الدولة (داعش)، بينما يبلغ العدد الإجمالي للمتهمين 41 شخصاً.

ورفعت النيابة العامة إلى قضاء الحكم واقعة انضمام 41 متهماً إلى جماعة تنظيم الدول، ؛ وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي؛ باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها.

وأضاف البيان أن المتهمين اتخذوا العنف طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد؛ وحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها. ‏

وأشار البيان إلى أن أعمال المتهمين كان منها قتل 53 شخصاً وتخريب المقار الحكومية والتسبب في تغييب عشرات الأشخاص.

وأضاف المكتب أنه بفراغ محكمة جنايات بطرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة 33 متهماً؛ منهم 17 محكوماً عليهم بالإعدام؛ ومَحْكُومان اثنان بعقوبة السجن المؤبد؛ و14 محكوماً عليه بالسجن.

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وتورط المتهمون في جريمة الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات.

وتحررت صبراتة من قبضة تنظيم داعش في أكتوبر من العام 2017، مع إعلان غرفة عمليات محاربة تنظيم داعش انتهاء الاشتباكات التي استمرت لأكثر من عام.