“دعم الاستقرار” يكشف تفاصيل جديدة عن مقبرة بسوق الخميس امسيحل (صور)

قال جهاز دعم الاستقرار بإمرة غنيوة الككلي، إن أحد الموقوفين المنتمين لميليشيات الكاني كشف عن وجود مقبرة جماعية تضم 4 ضحايا جرى تصفيتهم ودفنهم خلف مبنى نيابة سوق الخميس امسيحل.

وذكر الجهاز أن إدارة التحريات لجمع الاستدلالات شرعت بالتعاون مع الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، في عمليات الحفر والبحث عن الجثامين.

وتابع الجهاز أنه جرى انتشال جثتين مجهولتي الهوية أحداهما تعود لرجل مسن والأخرى لطفل صغير، إلى جانب العثور على عدد من الهواتف جرى حرقها ودفنها.

وكانت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أعلنت الإثنين استخراج جثتين مجهولتي الهوية من مقبرة جماعية بسوق الخميس امسيحل، وذلك بناء على بلاغ وارد من جهاز دعم الاستقرار. ٢