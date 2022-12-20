سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال خاصة على الجفرة

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، إن من المتوقع سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق ليبيا خاصة الشمال ومناطق الجفرة.

وأوضح المركز، أن الفرصة تكون أفضل على مصراتة وسرت وما جاورهما، مشيرًا إلى احتمالية أن تكون الأمطار مصحوبة بخلايا رعدية.

وذكر المركز، أن الأجواء ستكون باردة نسبيًا على أغلب المناطق، حيت تكون درجات الحرارة القصوى ما بين 15 إلى 21 درجة مئوية ولا تتجاوز الصغرى 13 مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية إن من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي والمناطق الجبلية.