دبلوماسي أمريكي: اعتقال بوعجيلة قد لا يكون الفصل الأخير في قضية لوكربي

توقع المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية الأمريكية جون بيلينغر، أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية باعتقال مزيد من الليبيين المتورطين في قضية تفجير لوكربي.

وقال في مقال مطول كتبه جون بيلينغر في مدونة Lawfare الأمريكية، المتخصصة في قضايا الأمن القومي، إن اعتقال المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، قد لا يكون الفصل الأخير في قضية تفجير طائرة لوكربي.

ورجح جون بيلينغر، أن تكشف المزيد من المعلومات حول الهجوم، وقد يؤدي إلى إلقاء القبض على مسؤولي المخابرات الليبيين الآخرين المسؤولين عن التفجير ومحاكمتهم، متتبعًا سير ملف لوكربي منذ وقوع الحادث حتى مثول أبوعجيلة أمام محكمة فيدرالية في واشنطن يوم 12 ديسمبر الجاري.

وأضاف المستشار السابق لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، قائلاً: “قد تدور عجلات العدالة الأمريكية ببطء، لكنها تدور بلا هوادة”.