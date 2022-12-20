المنقوش تؤكد دعمها لعملية تسليم بوعجيلة للولايات المتحدة

أكدت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، دعمها لعملية اختطاف وتسليم المواطن الليبي بوعجيلة مسعود الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المنقوش إنها لم تستنكر تسليم بوعجيلة مسعود أمريكا، وأن حساب وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة مُنتهية الولاية على “تويتر”، تعرض للاختراق، وأن كل ما يُنشر عليه لا يمثل الوزارة.

وذكرن المنقوش أن مكتب توثيق وتقنية المعلومات بالوزارة، يعمل على استرداد الحساب والتحقق من الخلل، والتواصل مع الجهات المعنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالخصوص.

ونشر حساب “خارجية الدبيبة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن تسليم “مسعود” يُنافي القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقوانين والتشريعات الليبية، وأن قضية لوكربي، تم تسويتها وغلقها منذ عام 2008م.