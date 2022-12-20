ليبيا الان

الزائدي: أدعو إلى هبة شعبية وطنية لإسقاط حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 8 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

وجه رئيس حزب الحركة الوطنية ”مصطفى الزائدي“، دعوة لهّبة شعبية وطنية لإسقاط حكومة دبيبة فاقدة الشرعية والأهلية.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الدعوة موجهة إلى وزراء حكومة الدبيبة لـ “يخرجوا منها حتى لا يوضعوا  في موضع المتسترين على جرائمها”.

وختم موضحًا أن “الدعوة خاصة إلى العاملين في وزارة الخارجية التي استولت عليها عميلة، أن يتوقفوا فورا عن العمل بها، لأنهم سيعدون مشاركين في خيانة بلادهم”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك