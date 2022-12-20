الزائدي: أدعو إلى هبة شعبية وطنية لإسقاط حكومة الدبيبة

وجه رئيس حزب الحركة الوطنية ”مصطفى الزائدي“، دعوة لهّبة شعبية وطنية لإسقاط حكومة دبيبة فاقدة الشرعية والأهلية.

وقال الزائدي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن تلك الدعوة موجهة إلى وزراء حكومة الدبيبة لـ “يخرجوا منها حتى لا يوضعوا في موضع المتسترين على جرائمها”.

وختم موضحًا أن “الدعوة خاصة إلى العاملين في وزارة الخارجية التي استولت عليها عميلة، أن يتوقفوا فورا عن العمل بها، لأنهم سيعدون مشاركين في خيانة بلادهم”.