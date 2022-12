دومة: ليبيا عادت لمربع الانقسام السياسي الذي حصل خلال وجود حكومة السراج

ليبيا – قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن ليبيا عادت لمربع الانقسام السياسي الذي حصل في فترة وجود حكومة فايز السراج.

دومة، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أضاف: “رجعنا إلى مربع الحكومة المعترف بها دوليًا والحكومة المحلية والانقسام في السلطة التنفيذية، والسبب الرئيسي في تفشي الفساد”.

وتابع دومة حديثه: “السبب الرئيسي يتمثل في تفشي الفساد والتنازل على مقدرات الدولة من أجل البقاء، فضلًا عن مغامرات المبعوث الأممي عبد الله باثيلي لإجراء التجارب الفاشلة دون تخطيط مسبق”.

