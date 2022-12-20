دبرز: تلويح باثيلي بتجاوز المجلسين مرفوض وعلى البعثة الأممية ممارسة دورها فقط

رفض عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم دبرز، تلويح المبعوث الأممي عبدالله باثيلي بتجاوز المجلسيْن مرفوض، مشدداً أنه على البعثة الأممية ممارسة دورها فقط

وقال دبرز في تصريحات صحفية، إن المعرقل الحقيقي يعرفه كلّ الليبيين كما تعرفه البعثة جيّدا، مؤكداً أن هناك شخصيات أفسدت المشهد في ليبيا كان يجب أن تُفرض عليها عقوبات لا أن يتمّ التشاور معها.

وأوضح دبرز أن دور البعثة الأممية الدّعم والمساندة فقط ولا يمكن أن نقبل من البعثة الأممية فرض خيارات خارج نصوص الاتفاق السياسي.

وشدد دبرز على أن هذا التلويح مرفوض وعلى البعثة أن تمارس دورها الحقيقي بكل نزاهة وحيادية.

ولفت أن البعثة الأممية إحدى أكبر أسباب الأزمة في ليبيا بسبب تعاملها مع مجرم بلا صفة أتى بسلطة الأمر الواقع وبعملية انقلابية راح ضحيتها الآلاف.