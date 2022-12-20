زيدان: مونديال قطر غير مسبوق ورسالة إيجابية لكل العالم

وصف علي زيدان، رئيس الوزراء الأسبق، كأس العالم لكرة القدم الذي اختتمت فعاليته مؤخرا بدولة قطر، بأنه غير مسبوق ورسالة إيجابية لكل العالم.

وقال زيدان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “أجمل التهاني لقطر الشقيقة بالعيد الوطني، وبالنجاح الباهر في استضافة وتنظيم المونديال”.

وأضاف “مونديال قطر غير المسبوق رسالة إيجابية لكل العالم عمن نظم المونديال، وكسب الرهان بعد جهد كبير ومثابرة واجتهاد، تحية لقطر الشقيقة ومزيدا من التألق والنجاحات”.