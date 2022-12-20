«العامة للكهرباء» تبحث مع شركة تركية  زيادة القدرات الانتاجية للشبكة

ناقش رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، محمد عمر المشاي، مع شركة إنكا التركية المختصة بمجال مشروعات إنتاج الطاقة، وتم خلال اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك خاصةً في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية وزيادة القدرات الانتاجية للشبكة.

وأوضح بيان نشرته العامة للكهرباء على حسابهم على فيسبوك، أن “ممثلي شركة إنكا التركية أكدوا استمرارية أعمالهم بالشراكة مع الشركة العامة للكهرباء بتقديم الدعم الفني لمهندسي الشركة من خلال الأعمال التي أُنجزت في الفترة الأخيرة و المتمثلة في أعمال العمرات الجسيمة و الصيانات الدورية , وتطلعهم لمزيد من التعاون في مجال إنتاج الطاقة بما يخدم زيادة القدرة الإنتاجية للشبكة”.

وفي ختام اللقاء أثنى رئيس مجلس الإدارة على الجهد والتعاون الكبير المتبادل بين الطرفين, و من جهته أكد ممثل شركة إنكا التركية على السعي جاهداً في إنجاز كافة الأعمال القائمة والمنتظرة بين الجانبين.