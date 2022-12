ليبيا – أكد عضو اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) عن القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق الهادي الفلاح عقد اجتماع للجنة مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باثيلي.

الفريق الفلاح وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أوضح أن موعد عقد الاجتماع سيكون منتصف شهر يناير القادم ومكان انعقاده سيكون في مدينة سرت.

