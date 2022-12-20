ديوان المحاسبة الليبي: الإفراج عن المرتبات والتسويات ليس من اختصاصاتنا

قال ديوان المحاسبة الليبي إن الإفراج عن المرتبات والتسويات من اختصاص وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية.

حسب بيان الديوان على صفحته في موقع فيسبوك، جاء ذلك في تنبيه اليوم الثلاثاء، رداً على استفسارات عديدة، واستعلام مواطنين على الإفراجات وتسوية أوضاعهم المالية.

وأضاف الديوان أن دوره يقتصر على المراجعة اللاحقة لمرتبات الجهات المختلفة عبر الإدارات والفروع.

وأشار البيان إلى قرار رئيس الديوان رقم 563 لسنة 2018، بشأن إيقاف إجراءات الرقابة المصاحبة على حساب المرتبات، وما تضمنه منشور الديوان رقم 10 لسنة 2018 من ضوابط وإجراءات تتعلق بذلك.