باشاغا يبحث مع أبوزريبة تأمين المنافذ الحدودية وعمليات التهريب والهجرة

أخبار ليبيا 24

التقى، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء في سرت، مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة.

وقالت، وزارة الخارجية إن باشاغا وأبوزريبة ناقشا الأوضاع الأمنية وخطط تأمين المنافذ والمناطق الحدودية بالبلاد.

وأضاف، أنه جرى خلال اللقاء مناقشة العمل على حلحلة المشاكل والمعوقات الموجودة بها للحد من عمليات التهريب ومُكافحة الهجرة غير الشرعية بِالأراضي الليبية.

وقالت، كما تم مناقشة متطلبات إنشاء كلية لضباط الشرطة، حيث تم خلال الاِجتماع اعتماد المتطلبات الكاملة لإنشاء الكلية والتركيز على قبول منتسبي من المنطقة الجنوبية، وكذلك الشروع في دورة جديدة للضباط والأفراد.