الرميح: الدبيبة قبض ثمن تسليم بوعجيلة بالسماح بالمزيد من العبث بسيادة ليبيا

أكد مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن حكومة الدبيبة معدومة السيادة، ومن يقود ليبيا الآن هم خونة وعملاء.

وقال الرميح في تصريحات تلفزيونية: “الدبيبة قبض ثمن تسليم بوعجيلة مسعود، وهو السماح له بالمزيد من العبث باستقلال وسيادة الدولة الليبية وكرامتها”.

وأضاف “القوات الأمريكية والبريطانية هم من حرروا سرت من داعش، بعملية برق الأوديسا، التي استمرت لأكثر من شهر، بأكثر من 500 ضربة جوية”.

وتابع “الأمريكان والإنجليز جعلوا الشباب الليبي وقودًا لتحرير سرت، والأمة الليبية مُغيبة ولا تعي خطورة ما قد يحدث لها من مكائد”.