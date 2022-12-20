باشاغا وبوزريبة يبحثان الأوضاع الأمنية وخطط تأمين المنافذ الحدودية وإنشاء كلية لضباط الشرطة

العنوان

بحث، رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء في سرت، مع وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة الأوضاع الأمنية وخطط تأمين المنافذ والمناطق الحدودية بالبلاد.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العمل على حلحلة المشاكل والمعوقات الموجودة بها للحد من عمليات التهريب ومُكافحة الهجرة غير الشرعية بِالأراضي الليبية.

كما تم مناقشة متطلبات إنشاء كلية لضباط الشرطة، حيث تم خلال الاِجتماع اعتماد المتطلبات الكاملة لإنشاء الكلية والتركيز على قبول منتسبي من المنطقة الجنوبية، وكذلك الشروع في دورة جديدة للضباط والأفراد.