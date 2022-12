الغزالي: يجب محاسبة الدبيبة على تدنيسه للسيادة الليبية وولائه للأجنبي

ليبيا – علق عضو مجلس النواب أبو بكر الغزالي على عملية تسليم المواطن أبو عجيلة مسعود من قبل حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي وصفها بـ “العصابة السياسية المغتصبة للسلطة في طرابلس”، لأمريكا.

الغزالي، وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث” وصف الحالة الليبية بأنها مصابة بمرحلة متأخرة من مرض السرطان من الدرجة الثالثة، ولن يتم علاجها إلا بالبتر أو الاستئصال، مستنكرًا تسليم أبو عجيلة مسعود، ومؤكدًا على ضرورة محاسبة الدبيبة على تدنيس السيادة الليبية، وبسبب ولائه للأجنبي.

