المبروك يصدر هذه التوجيهات للمراقبين الماليين بالسفارات

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

وجه وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك المراقبين الماليين بالسفارات والقنصلية والبعثات الدبلوماسية بالخارج التقيد بالتواجد بمقار أعمالهم وعدم مغادرتها إلا بموجب تكليف بمهام أخرى تصدر لهم من المخولين بذلك أو الحصول على موافقة التمتع بالإجراءات المنصوص عليها بالقوانين.

وشدد المبروك على أن الأمر يتطلب التنسيق مع إدارة المراقبين الماليين قبل مغادرة مقر عملهم لأي سبب كان محذرا أن من يخالف سيتحمل مسؤولية ذلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والقانونية الرادعة حيال المخالفين.