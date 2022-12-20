سبوتنيك: واشنطن طلبت من الدبيبة تسليم عبدالله السنوسي والقبائل الليبية تحذّر

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نقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن مصادر ليبية قولها إن واشنطن طلبت من حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة تسليم عبد الله السنوسي رئيس المخابرات الليبية في عهد القذافي.

وحذرت المصادر، بحسب الوكالة، من تصعيد بعض القبائل الليبية خلال الأيام المقبلة، ضد حكومة الدبيبة، حال عدم الإفراج عن المسجونين السياسيين.

وقالت، إن تحذيرات القبائل جاءت بعد معلومات مؤكدة عن عزم حكومة الدبيبة تسليم السنوسي بعد تسليم بوعجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة، والذي تزعم الأخيرة ضلوعه في حادثة تفجير طائرة بان أمريكان فوق فرية لوكربي الأسكتلندية سنة 1988.

وطالبت القبائل الليبية، بالإفراج العاجل عن 4 من رموز نظام القذافي، هم عبد الله السنوسي، وعبد الله منصور وأحمد إبراهيم ومنصور الضو.

وقال، أشرف عبد الفتاح عضو المجلس الأعلى للقبائل الليبية، إن القبائل الليبية جادة في تحذيراتها، وإن المعلومات المتوفرة حتى الآن تشير إلى تخوفات بشأن تسليم عبد الله السنوسي.

وأضاف وفقًا لـ سبوتنيك، أن العديد من أوراق التصعيد يمكن أن تلجأ لها القبائل خلال الأيام القليلة المقبلة، منها إغلاق صمامات النهر الصناعي، أو إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن، وكذلك أوراق حقول النفط.

وحذر عبد الفتاح، من الإقدام على تسليم عبدالله السنوسي، خاصة أن القضية أغلقت بناء على اتفاقية وتعويضات دفعت في السابق، وأن حالة الاحتقان في الشارع الليبي، يمكن أن تؤدي إلى انفجار كبير، خاصة أن الجميع يعتبر ما حدث “خيانة عظمى”، وأن أي تحرك في الشارع سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة وصدام كبير.