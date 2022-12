محكمة الجنايات طرابلس تصدر حكمًا بإعدام 17 داعشيًا والسجن لـ 16 آخرين

ليبيا – أصدرت محكمة الجنايات بطرابلس حكمًا بإعدام 17 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش، واعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها.

مكتب النائب العام وفي بيان له أمس الإثنين أفاد أن النيابة العامة رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام واحد وأربعين متهمًا إلى جماعة تنظيم الدولة، وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي، باعتماد عناصره للعنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها، طريقًا يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات، ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها، باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهرًا، فتضمنت كيوف وأوصاف الوقائع المرفوعة مناحي سلوك عناصر التنظيم، وما ترتب عنها من نتائج كان أظهرها: إزهاق روح ثلاثة وخمسين شخصًا، وتخريب المقار الحكومية، وتغييب عشرات الأشخاص.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن محكمة الجنايات قضت في آخر جلساتها بإدانة ثلاثة وثلاثين متهمًا، منهم سبعة عشر محكومًا عليه بالإعدام؛ ومحكومين اثنين بعقوبة السجن المؤبد، وأربعة عشر محكومًا عليه بالسجن عقب الفراغ من إجراءات تحقيق الوقائع.

