لماذا أوقفت وزارة التعليم الليبية تدريس “التربية الوطنية”؟

قررت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، وقف تدريس مادة التربية الوطنية، دون الكشف عن أسباب وملابسات القرار.

وحمل القرار الذي اطلعت عليه صحيفة الشاهد الليبية، رقم 2097 لسنة 2022، توقيع وزير التربية والتعليم موسى المقريف.

وتقرر وقف تدريس المادة من الصف الرابع إلى الصف التاسع من مرحلة التعليم الأساسي، ومن الصف الأول إلى الثالث من مرحلة التعليم الثانوي.

ويأتي القرار استجابة لطلبات مفتي ليبيا المعزول والذي شن حملة على مدار سنوات، لوقف تدريس مادة التربية الوطنية، بدعوى ضمها لمصلحطلحات مخالفة للدين.

وعبر قناة التناصح التابعة لمفتي ليبيا المعزول، قال مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور كامل الويبة، إن المادة بها قصور وعيوب.

وفي التاسع من ديسمبر الجاري، قرر المقريف تشكيل لجنة للتحقيق في ما قاله الويبة، حول وجود أخطاء، التي لم يتم الكشف عن ماهيتها.

ونظمت وزارة التعليم، ورشة عمل حول مادة التربية الوطنية حضرها مشاركون من مكاتب التفتيش التربوي من صبراتة والزاوية، وحددوا الأخطاء وأرقام الصفحات، وفق الويبة.

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وقبل 10 سنوات، شن الصادق الغرياني هجوماً على كتاب التربية الوطنية، بدعوى عدم تضمين نصوص السنة النبوية في المنهج، وتعريف “الديمقراطية (..) دون أي إشارة إلى ما يتعارض منها مع الإسلام وما لا يتعارض”، وفق تعبيره.

وانتقد الغرياني، ما نص عليه المنهج حول حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، مدعياً: “لا يفهم صغار الطلاب من هذا إلا أنه يجوز للشاب والفتاة الذين نشأوا في مجتمع مسلم يوحد الله تعالى أن يتركوا دين الإسلام”.

وفي العام 2017، قررت الحكومة المؤقتة السابقة وقف تدريس مادة التربية الوطنية بجميع مراحل التعليم الأساسي، حسب قرار صادر عن الوكيل العام المكلف مهام وزارة التعليم السابق عقوب عبدالله عقوب.