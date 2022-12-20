ورشة عمل في تونس لقياس نزاهة ديوان المحاسبة الليبي

أعلن ديوان المحاسبة الليبي، تنظيم ورشة عمل في دولة تونس، حول قياس وتقييم النزاهة في عمل الديوان، من خلال الأداة المستحدثة في هذا المجال والمعروفة بأداة الانتوسنت ( INTOSINT ).

وأوضح الديوان، في بيان، أن “هذه الورشة الفنية تنعقد على مدى خمسة أيام، بمشاركة خمسة عشر عضوا يمثلون مختلف التخصصات بديوان المحاسبة الليبي على مستوى الإدارة العامة والفروع”.

وأوضح البيان؛ أن “هذه الورشة تأتي تنفيذا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع محكمة الحسابات الهولندية، ويشرف على تنفيذها نخبة من ذوي الاختصاص في هذا المجال من بينهم مستشار رئيس محكمة الحسابات الهولندية مبتكر نموذج (الانتوسنت)، بالإضافة إلى المدعية العامة بمحكمة الحسابات المغربية، والتي أشرفت على تطبيق هذا النموذج في مجموعة من الأجهزة النظيرة.