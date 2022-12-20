شركة الكهرباء: أعمال صيانة في سبها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء إجراء أعمال صيانة في مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وبينت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة بدائرة توزيع شرق سبها قامت بأعمال صيانة لمكونات شبكة التوزيع شملت تركيب أعمدة خشبية بدل مكسورة وسحب أسلاك، وإعادة التغذية الكهربائية لبعض الأحياء بعد إستكمال أعمال الصيانة الطارئة.

وفي سياق منفصل أعلنت الشركة أمس الاثنين تواصل العمل على استكمال مشروع خط أبوعرقوب – الرويس جهد 400 ك.ف بعد وصول شحنات من العوازل.

وتنفذ المشروع شركة الطاقة المستديمة بإشراف الإدارة العامة لمشروعات النقل، بالتعاون مع الإدارة العامة للشرطة الجفارة.