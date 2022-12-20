وزارة الثقافة والتنمية المعرفية تُنظم احتفالية بمناسبة عيد الاستقلال

طرابلس 20 ديسمبر 2022 (وال)- تنظم وزارة الثقافة والتنمية المعرفية يوم الخميس القادم بطرابلس، احتفالية بمناسبة عيد استقلال ليبيا يوم 24 ديسمبر.

وتقام الاحتفالية بالتعاون مع وزارة الشباب فرع طرابلس تحت عنوان “استقلالنا بعيون أطفالنا” في 22 من شهر ديسمبر الجاري على تمام الساعة الرابعة مساء بالقبة الفلكية طرابلس.

وتتضمن الاحتفالية التي ستقام بمناسبة احتفال الشعب الليبي بذكرى عيد الاستقلال المجيد، على العديد من الفقرات الفنية لعدد من الفنانين الليبيين وفقرات منوعة للأطفال. (وال)

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