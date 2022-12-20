وزارة الصحة تتفقد سير العمل بمستشفى جالو المركزي

اطلع وزير الصحة عثمان عبد الجليل، على سير العمل داخل مستشفى جالو المركزي، مؤكدا البدء في الإجراءات اللازمة لصيانة المرفق بشكل محوري خاصة فيما يتعلق بتجهيز غرف النساء والتوليد.

وخلال الجولة الميدانية، أكد الوزير أنه سيعمل على تقديم الدعم المادي للمستشفى لحلحلة المختنقات العاجلة، وتوفير المستلزمات الطبية المطلوبة، مشدداً بضرورة البدء في اتباع لائحة تنظيم إبرام عقود الاستخدام للأطباء الوافدين والمحليين والكوادر الطبية اللازمة لتشغيل المرفق الصحي.

كما أجرى عبد الجليل أيضاً زيارة لمستشفى اوجلة القروي رفقة عضو مجلس النواب عن الواحات حمد ماقيق وعضو مجلس الدولة أحمد الأوجلي و بالإضافة الى عمداء بلديات جالو اوجلة اجخرة ومسؤولي القطاع بالبلديات.

واطلع وزير الصحة على سير العمل داخل المستشفى وتجوله بالأقسام ومن خلال ما تقدم به إدارة المستشفى.

وأصدر الوزير تعليماته للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة المستشفى واضافة غرف للعمليات وقسم منفصل للنساء والولادة، بالإضافة الى دعم الصيدلية والأدوية والمستلزمات المطلوبة والنظر في الإشكالية المتعلقة بالكوادر الطبية والطبية المساعدة خاصة من الوافدين والتي تعاني منها جل مستشفيات ومراكز المنطقة .