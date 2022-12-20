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حكومة الدبيبة تجتمع لمناقشة تفعيل منصة المشتريات الحكومية

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلنت حكومة الوحدة المؤقتة، عقد اجتماع لمتابعة الإجراءات المتخذة من قبل الوزارات والجهات التابعة، تنفيذاً لمنشور  رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، حول الإنفاق الحكومي وتفعيل منصة المشتريات الحكومية.

وأوضح حساب حكومة الوحدة، في بيان أن “الاجتماع تم تخصيصه لمتابعة الخطوات الإجرائية للبدء في تفعيل المنصة، وتم الإتفاق على البدء بالإعلان عن عطاءات السفرجة والنظافة العامة لكافة الوزارات والمؤسسات العامة للعام القادم”.

وتابع البيان؛ و”تعتبر كافة العقود الحالية منتهية والإعلان عن العطاءات عبر المنصة وفق مواصفات واحدة، وتحديد بنود الباب الثاني من حيث المواصفات والأسعار النمطية، واعتبار العام 2023، عام إجراءات مالية عالية الإفصاح والشفافية من خلال المنصة”.

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صحيفة الساعة 24

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