مؤسسة النفط: إنتاج الخام بلغ مليون و216 ألف برميل

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

20 December, 2022

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن إنتاج الخام بلغ خلال الـ 24 ساعة الماضية مليون و 216 ألف برميل، وبلغ إنتاج المكثفات 56 ألف برميل.

وقبل يومين أعلنت المؤسسة أن إجمالي الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي بلغ 955 مليون قدم مكعب منها 730 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء و104 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط و 90 مليون قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى و31 مليون قدم مكعب لمصنع الإسمنت.