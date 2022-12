ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه على المبعوث الأممي عبد الله باتيلي العمل على توحيد المؤسّسة العسكرية باعتبارها أولوية يتطلبها الحلّ السياسي في البلاد.

العرفي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن الملف الأمني هو الأساس، وإذا تم توحيد المؤسّسة العسكرية يمكن حل مجلسي النواب والدولة أو الوصول إلى نتيجة حقيقية حول أيّ مسار آخر نحو الاستقرار.

Shares

The post العرفي: على باتيلي العمل بشأن توحيد المؤسّسة العسكرية باعتبارها أولوية يتطلبها الحل السياسي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية