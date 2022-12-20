مُحارب يروي لأخبار ليبيا 24 تفاصيل النواة الأولى لتكوين الجيش الوطني – الجزء الثاني

أخبار ليبيا 24 – خـاص

كُنا معكم في الجزء الأول من القصة، التي رواها المُحارب إدريس الشاعري، والتي تمحوّرت حول بداية نشأت معركة الكرامة، وكل التجهيزات التي سبقتها، حيثُ تحدث الشاعري في مسّرد قصته عن بداية المعركة كفكرة، ومن ثمّ كيف عمل رجال الوطن يدًا بيد على تطوير هذه الفكرة وجعلها حقيقةً يتنعم بها الليبيون اليوم.

وها نحن هنا اليوم نكمل في الجزء الثاني بقية الحكاية ونخوض رفقة الشاعري غمار القصة، ونتعمّق في تفاصيلها، ونطلع على أبرز محطاتها.

يبدأ المحارب إدريس الشاعري حديثهُ قائلاً .. فور وصولنا إلى الرجمة، جرى توزيعنا على مجموعات ضمن كشوفات تضمنت أسمائنا، و كنا حوالي خمسة وأربعين شخصًا،

يواصل.. وبعد وصولنا إلى هناك وتوزيعنا، اجتمع بنا القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، وفي مطلع حديثه قال لنا : «من جاء منكم اليوم من أجل حفتر، فالبابُ أمامه، وعليه المغادرة فورًا.. أما من جاء منكم من أجل الوطن، وللوطن.. فالوطنُ بانتظارنا.. ليس بحوزتنا أسلحة كافية، ولا ذخيرة، ولا نمتلك المال.. ولكننا نمتلك العزيمة والرغبة في تطهير بلادنا من دنس الإرهاب»

يستمر الشاعري بالحديث.. كل من كان في الاجتماع كان غرضه الوحيد والأوحد هو تحرير الوطن، ولا شيء سوى السلام، والتخلص من مظاهر الظلام والسواد والقتل والتصفيات.

الشاعري يكملُ حديثه قائلاً : بالفعل.. تم توزيع 4 سيارات عسكرية علينا، استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من العملية، وهي مرحلة البحث والتحرّي.. لقد شكلنا غرفة تحريات شاركت فيها أنا و الحاج أحمد وعبد القادر حويه والنقيب صالح حسن وعماد الشهيبي، وبدأنا بالعمل لرصد أي خلايا مشبوهة، وجمع المعلومات والأدلة والبحث عن الأشخاص المتورطين.

كما توسعت دائرة عملنا، ولم تقتصر فقط على منطقة الرجمة، بل شملت مناطق سيدي خليفة والكويفية.

وضمن حديث الشاعري، وجه شكره لموسى غيضان ووعائلة الوطواط، لتقديمهم المساعدات المادية والمعنوية للعملية، وأكد أن كل هذه المعونات لم يأخذوا مقابلها أي أموال، وكانت خالصةً لدعم الجيش والوطن آنذاك.

وبعد أن استغرقت عملية البحث والتحريّ فترة طويلة، حان الآن موعد المرحلة الثالثة للعملية، وهي انطلاق العملية بشكل فعليّ على أرض الواقع.. يقول إدريس الشاعري : قبيل انطلاق العملية، وتحديدًا في الليلة التي سبقت الانطلاقة، انظمت إلينا الكتيبة 115 بقيادة الفريق عبد الرازق الناضوري.. كنوع من الدعم والمُساندة.

وفي يوم الجمعة، عند الساعة الخامسة والنصف فجرًا.. انطلقت عمليتنا «عملية الكرامة» نزولاً من الرجمة، ولم نتجارز 150 شخصًا!

وعند انطلاق العملية، تجمّعت مجموعة تابعة لنا قرب مصنع الإسمنت؛ وذلك لتأميننا وحمايتنا من العدو.. وبالفعل.. دخلنا لكتيبة راف الله السحاتي، في عقر دارهم، وهزمناهم شرّ هزيمة، وغنمنا منهم أكثر من ثلاث سيارات عسكرية، وذخائر عِدة للأسلحة..

ومع حلول الساعة الثانية بعد الظهر كانت العملية قد تمت بنجاح، وبنصرٍ مُحقق، وبعد إنتهائها عدنا أدراجنا، استعدادًا لمعركة أخرى، سيكون فيها النصر حليفنا بإذن الله.

يواصل الشاعري حديثهُ للقصة، ونبرة الفخر والحماس تملئ صوته، كتيبة 309، هي أسطورة.. أسطورة في القتال، في المقاتلين، لم تكن مجرد كتيبة، بل كانت ملحمةً وسطرت التاريخ، لقد قدم شباب يافعُ أرواحهم فداءً للوطن ودفاعًا عن سيادته ومقدراته.

كان هذا الجزء الثاني من القصة، ولمعرفة ماهي أهم المعارك التي خاضها الجيش الوطني ضد تنظيم داعش، وبمشاركة المُحارب الصنديد إدريس الشاعري، وما هو السبب وراء بكاء الشاعري، تابعونا في الجزء الثالث والأخير من القصة.