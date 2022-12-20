مجلس الدولة يبحث سبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية

عقد مكتب رئاسة مجلس الدولة برئاسة خالد المشري وعضوية نائبه الثاني عمر بوشاح اجتماعات على مدى يومين مع رؤساء اللجان ولجنة المسار الدستوري وأعضاء المجلس القانونيين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أن الاجتماعات التي جرت يومي الإثنين والثلاثاء، “تمحورت حول مستجدات الأوضاع الراهنة بالبلاد وسبل الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات لحل الأزمة السياسية والوصول بالبلاد لمرحلة الاستقرار الدائم”.

لكن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج أكد خلال لقاء لجنته مع شبكة التواصل للأحزاب، بمقر ديوان المجلس في العاصمة طرابلس يوم الخميس، أن “هناك ضرورة ملحة لتكاتف القوى السياسية لإخراج البلاد من الأزمة الحالية”، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على “فيسبوك”.

وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة السياسية بمجلس الدولة وشبكة التواصل للأحزاب على “ضرورة توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى السياسية الداعمة لإجراء انتخابات وتجديد السلطات السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة واستعادة القرار الوطني، بتوافق واسع يفتح الباب لتغيير جوهري، بعيدا عن ارتهان العملية السياسية لأي مصالح ضيقة”.