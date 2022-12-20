اللافي يعلن انطلاق فعاليات الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية

أعلن النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء في طرابلس، انطلاق فعاليات الملتقى النسائي للمصالحة الوطنية.

وانطلقت فعاليات الملتقى بحضور رئيس لجنة متابعة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية بالمجلس الرئاسي أيمن سيف النصر، ومستشار المجلس ومبعوث الاتحاد الإفريقي للمصالحة الوطنية محمد اللباد، وعضو اللجنة القانونية للمصالحة الوطنية جازية شعيتير، وعدد من النساء الفاعلات في مجال المصالحة الوطنية.

وأكد اللافي في كلمته الافتتاحية، أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها المجلس الرئاسي، في جميع جوانبها، موضحا أن المجلس يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.

وأشار اللافي إلى أن الليبيين اتفقوا على تشكيل حكومة، ولم يتمكنوا من الوصول إلى الانتخابات وأن يكون للبلاد إدارة سياسية موحدة، مؤكدا أنه منذ استلام الرئاسي ملف المصالحة، كان حريصاً على إنجاحه باعتباره المشروع الذي يؤسس للانتخابات.