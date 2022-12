فرج: إذا نجحت مبادرة الرئاسي ونتج عنها تقارب حقيقي فإن ذلك سيعدّ إنجازًا وطنيًا

ليبيا – رحب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج بمبادرة المجلس الرئاسي لاجتماع الأطراف الثلاثة الأساسية في الدولة، بالتعاون مع البعثة الأممية، للحوار لمعالجة الانسداد السياسي ووقف العبث الذي يعمّق الانقسام وينشر الفوضى.

فرج قال في تصريح لمنصة “فواصل” إنه إذا نجحت مبادرة الرئاسي ونتج عنها تقارب حقيقي وتحمّلت الأطراف مسؤولياتها، وضيّقت الطريق على من يحاول التملص من مسؤولياته، وجرى الاتفاق على صياغة قاعدة دستورية بالمعايير الديمقراطية وليست مفصَّلة على مقاس أحد، فإن ذلك سيعدّ إنجازًا وطنيًا.

ولفت إلى أن معظم أعضاء مجلس الدولة يسعون إلى الوصول لقاعدة دستورية عادلة تقود إلى الانتخابات، لذلك مرحب بهذه المبادرة الليبية، مبدياً أمله أن تحظى بقبول الجميع وعدم ممانعة أي طرف لأسباب غير وجيهة.

