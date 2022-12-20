نقابة المحامين في بنغازي تشكل لجنة للدفاع عن أبو عجيلة وملاحقة المسؤولين عن تسليمه

أعلنت نقابة المحامين في بنغازي، تُشكيل لجنة من المحامين للدفاع عن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، بعد تسليمه من جانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة للولايات المتحدة الأمريكية على خلفية اتهامات موجهة له بصنع القنبلة التي أدت إلى تفجير طائرة أمريكية في أجواء لوكربي الاسكتلندية.

وقالت النقابة إن مُهمة اللجنة جمع أدلة براءة المواطن الليبي مسعود أبو عجيلة مسعود في الداخل والخارج، ومُلاحقة المسؤول عن تسليمه، ومباشرة الإجراءات القضائية ضده.

وطالبت النقابة اللجنة التواصل مع كافة الجهات القضائية في الداخل والخارج وجميع الجهات ذات الاختصاص من أجل تحقيق الغرض من تشكيلها.

على مدار أكثر من أسبوع، ويضج الشارع الليبي بواقعة تسليم حكومة الوحدة المواطن أبو عجيلة مسعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت الولايات المتحدة، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في إسكتلندا في ديسمبر 1988، ما أسفر عن مقتل 270 شخصًا.

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وأثارت عملية تسليم أبو عجيلة والقبض عليه وإحضاره من ليبيا إلى الولايات المتحدة ومثوله للمحاكمة، الكثير من الغضب في الشارع حيث ندد عدد كبير من القبائل والنواب بالخطوة واعتبروها خيانة عظمى.

واليوم أصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد دبيبة قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق مع آمر القوة المشتركة التابعة له بعد تورطها في تسليم أبو عجيلة المريمي إلى الولايات المتحدة.

وجاء في قرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم (595) لسنة 2022 ميلادي بتشكيل لجنة تحقيق إداري تشكل لجنة للتحقيق مع رئيس قوة العمليات المشتركة في الشكاوى المقدمة لرئيس مجلس الوزراء بشأن بعض الإجراءات المتخذة من قبله.

واللجنة برئاسة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات وعضوية مدير الإدارة القانونية بوزارة الدفاع، ومدير إدارة المتابعة بمجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوي بمجلس الوزراء.

ويأتي القرار بعد تورط القوة المشتركة في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه للولايات المتحدة الأمريكية.

وتشير التقارير أن هذه الخطوة هي محاولة من عبدالحميد دبيبة التنصل من مسؤوليته عن تسليم مواطن ليبي بدولة أخرى بالمخالفة للقانون وعدم موافقة الجهات القضائية بشأن قضية أقفلت منذ سنوات، وذلك من خلال تحميل القوة المشتركة المسؤولية.

وزعم دبيبة أن المواطن أبو عجيلة مسعود المريمي، صدرت بحقه مذكرة قبض من الإنتربول الدولي، في معرض تبريره لتسليم أبو عجيلة، إلى السلطات الأمريكية لمحاكمته في قضية لوكربي.

وأشار إلى أن تسليمه كان قانونياً وإن حكومته تتعاون في إطار قضائي دولي لتسليم المواطنين المتهمين.

وقال دبيبة، إن أبو عجيلة، أحد العناصر الإرهابية التي خططت لتفجير طائرة لوكربي والتي أودت في عملية واحدة بحياة 270 شخص، ومن يدافع عنه يدافع عن الإرهاب، مشيراً إلى أن مصلحة ليبيا تقتضي التعاون مع الدول الكبرى لتحقيق مصالحها، ومن أهم القضايا التعاون في مكافحة الإرهاب.

إلا أن تلك المزاعم كشفت صحفية الغارديان البريطانية، عدم صحتها بالتأكيد أن لا يوجد مذكرة من الإنتربول لاعتقال أبو عجيلة مسعود المريمي، وتسليمه للسلطات الأمريكية.

ونقلت الغارديان، قول نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي: “لطالما طالبنا بالمساءلة عن الجرائم، بما في ذلك هجوم لوكربي، بموجب القانون الدولي، لكن يجب القيام بذلك بطريقة تحترم الإجراءات القانونية الواجبة وتتمسك بحقوق المحاكمة العادلة.

وأشارت إلى أن عملية اعتقال أبو عجيلة، لم تستند على واجهة قانونية، كما لم يكن هناك جلسة استماع له للطعن في قانونية اعتقاله ونقله، حيث أن المبرر القانوني الدقيق لنقله إلى الولايات المتحدة غير العادل

وأكدت أنه لا يوجد لدى ليبيا معاهدة تسليم للمتهمين مع الولايات المتحدة، ولم تنظر أي محكمة ليبية، في أي طلب من واشنطن أو من الحكومة الليبية لاعتقال أبو عجيلة، ولا يوجد سجل لأي أمر بالقبض اعتقال من الانتربول بحق أبو عجيلة.