الوطنية لحقوق الإنسان تدعو إلى إحياء قيمة التضامن الإنساني

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دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليببا، المجتمع الليبي بكل أطيافه الى إحياء قيمة التضامن الإنساني وجعلها آلية عمل يوميا لمساعدة الفئات الهشة في كل الظروف.

وحثت اللجنة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتضامن الانساني، السلطات الليبية للحد من ظاهرة الفقر التي تفاقمت في البلاد ووضع خطط حقيقية وواقعية التنفيذ للحد منها وتحسين الأوضاع الاقتصادية والإنسانية للمواطنين.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمراجعة القوانين والتشريعات التي تحقق المساواة بين المواطنين وتمنحهم وذويهم حقوقهم الأساسية في الهوية وحق الجنسية وحرية التنقل والسفر والحصول على العلاج.

وأكدت اللجنة، أن جائحة كورونا أبرزت بشكل واضح أن التضامن والتآزر وسائل مهمة لمواجهة الوباء خاصة إزاء الفئات الهشة في المجتمع.

وأوضحت أن التضامن والتكافل الإنساني له مكانة كبيرة في تقاليد الشعب الليبي وفي رصيده الحضاري وجزء أصيل من ثقافته.

ويُصادف اليوم 20 ديسمبر، اليوم العالمي للتضامن الإنساني، وتهدف الأمم المتحدة، بإحياء هذا اليوم، لأجل تحقيق التنمية المستدامة، التي تعد للقضاء على الفقر وحماية الكوكب وضمان الكرامة للجميع.